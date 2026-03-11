Por Redacción EC

Ver vs. Cincinnati EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el TQL Stadium por el partido de ida de los octavos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 12 de marzo de 2026, a las 7:00 p.m. (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en toda Sudamérica, mientras que FOX One pasará en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.