Ver Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 4 de octubre de 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00PM de Argentina, Chile y Uruguay, las 7:00PM de México y la 3:00AM de España. ¿Dónde ver? El partido será transmitido por Azteca 7, Caliente TV y Tabii en México. En Estados Unidos lo podrás ver por FOX Deportes, Telemundo y Universo No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

