Ver Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Universitario UANL por las semifinales de la Liguilla MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 6 de diciembre del 2025, a las 10:10 de la noche (hora peruana), que son las 12:10 AM de Argentina y Chile, las 9:10 PM de México y las 4:10 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, ViX, Azteca 7 y Canal 5 transmiten en México. TUDN, Univision y ViX lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.