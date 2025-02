Tigres vs Cruz Azul EN VIVO HOY por Liga MX: dónde ver partido y a qué hora juegan

Ver Tigres vs Cruz Azul EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido de hoy en el Estadio Universitario de la UANL por la fecha 7 del Clausura 2025 de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa este sábado 15 de febrero de 2025 desde las 19:00 horas de México, que son las 8:00 PM de Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami y New York), y las 10:00 PM en Argentina y Chile. ¿Dónde ver? TV Azteca (Azteca 7) pasan el juego gratis por señal abierta en México, donde Pluto y Azteca Deportes transmiten online vía streaming; mientras que Fox Sportes y Canal de las Estrellas transmiten en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

