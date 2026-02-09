Por Redacción EC

Ver vs. Forge EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL por el partido de vuelta de la primera ronda de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 10 de febrero del 2026, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One es la única señal que transmite el partido en directo para todo el territorio de México y en Sudamérica lo pasará Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tigres UANL vs. Forge por Copa de Campeones Concacaf: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver
Mexico

Tigres UANL vs. Forge por Copa de Campeones Concacaf: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver

Pumas UNAM vs. San Diego por Copa de Campeones Concacaf: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver
Mexico

Pumas UNAM vs. San Diego por Copa de Campeones Concacaf: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver

VER Mazatlán vs. Chivas en vivo: transmisión del partido por Liga MX
Mexico

VER Mazatlán vs. Chivas en vivo: transmisión del partido por Liga MX

Xelajú MC vs. Monterrey (1-1): resumen y goles del partido por la Copa de Campeones de la Concacaf | VIDEO
Mexico

Xelajú MC vs. Monterrey (1-1): resumen y goles del partido por la Copa de Campeones de la Concacaf | VIDEO