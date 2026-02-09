Tigres UANL vs. Forge por Copa de Campeones Concacaf: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver

Ver Tigres UANL vs. Forge EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 10 de febrero del 2026, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One es la única señal que transmite el partido en directo para todo el territorio de México y en Sudamérica lo pasará Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.