Ver Tigres vs Monterrey EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Universitario de la UANL por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de marzo de 2026, a las 10:00 p.m. (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:00 PM de México y la 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca 7 y Azteca Deportes transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que FOX One pasa el Clásico Regio ONLINE vía streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.