Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Universitario de la UANL por la fecha 10 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de marzo de 2026, a las 10:00 p.m. (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:00 PM de México y la 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca 7 y Azteca Deportes transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que FOX One pasa el Clásico Regio ONLINE vía streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.