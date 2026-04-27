Tigres y Nashville se enfrentan este martes 28 de abril del 2026 por la semifinal ida de la Concachampions 2026 en el estadio Geodis Park. Los ‘Felinos’ llegan de eliminar al Seattle Sounders por el gol de visita en una llave que quedó igualada 3-3. Por otro lado, Nashville eliminó al América, dando el batacazo en la Copa de Campeones Concacaf. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿A qué hora juega Tigres vs Nashville por Concachampions 2026?
El partido de Tigres vs Nashville por la semifinal ida de la Concachampions 2026 empieza a las 6:30 PM de México este martes 28 de abril del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM
- Hora en España: 2:30 AM
¿Dónde ver Tigres vs Nashville EN VIVO por Concachampions 2026?
El partido de Tigres vs Nashville EN VIVO será transmitido a través de FOX One y FOX+ (televisión paga) por cable y streaming por la semifinal ida de la Concachampions 2026. En Perú y resto de Sudamérica, el partido de Tigres va a través de Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión va a través de TUDN, FOX Sports y ViX.
¿Qué canal transmite Tigres vs Nashville EN VIVO por Concachampions 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|México
|6:30 PM
|FOX One
|FOX+
|Estados Unidos
|8:30 PM
|TUDN y FOX Sports
|ViX
Alineaciones de Tigres vs Nashville
- Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rômulo Zwarg, Francisco Reyes, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Ozziel Herrera.
- Nashville SC: Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem; Hany Mukhtar, Warren Madrigal.