Ver Tigres UANL vs. Puebla EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 08 de agosto del 2025, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina, las 9:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca 7 transmite el partido en todo el suelo mexicano por televisión abierta. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

