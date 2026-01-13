Ver Tigres vs Pumas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero de 2025, a las 10:06 de la noche (hora peruana), que son las 12:06 AM de Argentina y Chile, las 9:06 PM de México y las 10:06 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Azteca 7, Fox Sports y Fox One transmiten el partido en México, mientras que Universo y Fox Deportes pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

