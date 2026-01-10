Ver Tigres vs. San Luis EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 11 de enero, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en México. TUDN, Paramount+ y Univision lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

