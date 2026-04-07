Tigres vs Seattle Sounders se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ambos clubes con grandes planteles lucharán por seguir en camino rumbo a un nuevo trofeo. El partido se jugará este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Universitario de la UANL, casa de Tigres. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿A qué hora juegan Tigres vs Seattle Sounders por Copa de Campeones Concacaf?
El duelo por la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Tigres vs Seattle Sounders comenzará a las 8:00 PM (tiempo del centro de México).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
- España: 4:00 a.m.
¿Dónde ver Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?
La transmisión del partido Tigres vs Seattle Sounders estará disponible en FOX One y FOX+ en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney+.
¿Qué canal transmite Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|El Salvador
|8:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Guatemala
|8:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Honduras
|8:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Nicaragua
|8:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Panamá
|8:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|México
|8:00 p.m.
|FOX
|FOX One
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|FOX Sports, TUDN
|FOX, TUDN App
Horario, canal TV y dónde ver Tigres vs Seattle Sounders por Copa de Campeones Concacaf
- Fecha: Miércoles 8 de abril del 2026.
- Partido: Tigres vs Seattle Sounders
- Horario: 8:00 p.m. hora de México.
- Canal: FOX México, FOX One
- Estadio: Estadio Universitario de la UANL
Cómo llegan Tigres vs Seattle Sounders al duelo por Copa de Campeones Concacaf
Tigres UNAL llega a este partido con la consigna de asegurar una victoria en casa que le permita dar un paso importante en la llave. El cuadro mexicano viene de enlazar dos derrotas seguidas en la Liga MX ante Tijuana y Juárez FC, por lo que un triunfo hoy les permitirá agarrar mayor confianza.
Por su parte, Seattle Sounders pasa un buen momento: es quinto en la MLS y solo ha perdido un partido en seis fechas disputadas. Sin duda, será un compromiso parejo y un espectáculo garantizado.