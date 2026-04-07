Tigres vs Seattle Sounders se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ambos clubes con grandes planteles lucharán por seguir en camino rumbo a un nuevo trofeo. El partido se jugará este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Universitario de la UANL, casa de Tigres. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juegan Tigres vs Seattle Sounders por Copa de Campeones Concacaf?

El duelo por la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Tigres vs Seattle Sounders comenzará a las 8:00 PM (tiempo del centro de México).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 4:00 a.m.

Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio Universitario de la UANL. / Azael Rodriguez

¿Dónde ver Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

La transmisión del partido Tigres vs Seattle Sounders estará disponible en FOX One y FOX+ en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney+.

¿Qué canal transmite Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus República Dominicana 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus El Salvador 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Guatemala 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Honduras 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Nicaragua 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Panamá 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus México 8:00 p.m. FOX FOX One Estados Unidos 9:00 p.m. FOX Sports, TUDN FOX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver Tigres vs Seattle Sounders por Copa de Campeones Concacaf

Fecha : Miércoles 8 de abril del 2026.

: Miércoles 8 de abril del 2026. Partido : Tigres vs Seattle Sounders

: Tigres vs Seattle Sounders Horario : 8:00 p.m. hora de México.

: 8:00 p.m. hora de México. Canal : FOX México, FOX One

: FOX México, FOX One Estadio: Estadio Universitario de la UANL

Cómo llegan Tigres vs Seattle Sounders al duelo por Copa de Campeones Concacaf

Tigres UNAL llega a este partido con la consigna de asegurar una victoria en casa que le permita dar un paso importante en la llave. El cuadro mexicano viene de enlazar dos derrotas seguidas en la Liga MX ante Tijuana y Juárez FC, por lo que un triunfo hoy les permitirá agarrar mayor confianza.

Por su parte, Seattle Sounders pasa un buen momento: es quinto en la MLS y solo ha perdido un partido en seis fechas disputadas. Sin duda, será un compromiso parejo y un espectáculo garantizado.