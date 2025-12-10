Ver Tigres vs. T oluca EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 11 de diciembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora mexicana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de Perú y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca 7, Fox Sports y Fox one transmiten en México. Telemundo, Estrella TV y Fox Deportes lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.