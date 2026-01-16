Mira Tigres vs. Toluca EN VIVO HOY: VER la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL, en la ciudad de San Nicolás de los Garza, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El encuentro está pactado para disputarse este sábado 17 de enero, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10 PM de Argentina y Chile, las 7 PM de México y las 2 AM de España. ¿Dónde ver? En México la transmisión estará a cargo de Azteca 7, Fox y Fox One; mientras que en Estados Unidos podrá verse por la señal de Fox Deportes, Telemundo y Universo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.