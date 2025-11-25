Ver Tijuana vs Tigres EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Calientepor el partido por los cuartos de final ida de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 12:00 AM (hora peruana del jueves 27 de noviembre), que son las 2:00 AM de Argentina y Chile, las 11:00 PM de México y las 12:00 AM de USA. ¿Dónde ver? FOX Sports y Caliente TV transmiten el partido en México, mientras que TUDN solo pasa el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

