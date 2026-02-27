Ver Toluca vs. Chivas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Diez por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 6:00 de la noche (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? Azteca Deportes y FOX One transmiten el partido en México, mientras que TUDN y ViX pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Ver Toluca vs. Chivas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Diez por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 6:00 de la noche (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? Azteca Deportes y FOX One transmiten el partido en México, mientras que TUDN y ViX pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.