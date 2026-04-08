Toluca vs LA Galaxy se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ambos clubes tienen grandes planteles y lucharán por seguir en camino rumbo a un nuevo trofeo internacional. El partido se jugará este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Nemesio Diez, casa de Toluca. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juegan Toluca vs LA Galaxy por Copa de Campeones Concacaf?

El duelo por la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Toluca vs LA Galaxy comenzará a las 9:00 PM (tiempo del centro de México).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 m.

12:00 m. España: 5:00 a.m.

¿Dónde ver Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

La transmisión del partido Tigres vs Seattle Sounders estará disponible en FOX One y FOX+ en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney+.

Toluca vs LA Galaxy EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio Nemesio Diez.

¿Qué canal transmite Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus República Dominicana 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus El Salvador 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Guatemala 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Honduras 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Nicaragua 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Panamá 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus México 9:00 p.m. FOX FOX One Estados Unidos 11:00 p.m. FOX Sports, TUDN FOX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs LA Galaxy por Copa de Campeones Concacaf

Fecha : Miércoles 8 de abril del 2026.

: Miércoles 8 de abril del 2026. Partido : Toluca vs LA Galaxy

: Toluca vs LA Galaxy Horario : 9:00 p.m. hora de México.

: 9:00 p.m. hora de México. Canal : FOX México, FOX One

: FOX México, FOX One Estadio: Nemesio Diez

Cómo llegan Toluca vs LA Galaxy al duelo por Copa de Campeones Concacaf

Toluca llega a este partido con la consigna de asegurar una victoria en casa que le permita dar un paso importante en la llave. El cuadro mexicano viene de enlazar dos duelos sin victorias en la Liga MX tras enfrentarse a Querétaro y Pachuca, por lo que un triunfo hoy les permitirá agarrar mayor confianza.

Por su parte, La Galaxy tampoco pasa un buen momento y buscará dar el golpe fuera de casa para asentarse mejor en el torneo internacional. Sin duda, será un compromiso parejo y un espectáculo garantizado.