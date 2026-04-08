Toluca vs LA Galaxy se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ambos clubes tienen grandes planteles y lucharán por seguir en camino rumbo a un nuevo trofeo internacional. El partido se jugará este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Nemesio Diez, casa de Toluca. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿A qué hora juegan Toluca vs LA Galaxy por Copa de Campeones Concacaf?
El duelo por la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Toluca vs LA Galaxy comenzará a las 9:00 PM (tiempo del centro de México).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 m.
- España: 5:00 a.m.
¿Dónde ver Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?
La transmisión del partido Tigres vs Seattle Sounders estará disponible en FOX One y FOX+ en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney+.
¿Qué canal transmite Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|9:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|El Salvador
|9:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Guatemala
|9:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Honduras
|9:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Nicaragua
|9:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|Panamá
|9:00 p.m.
|ESPN Norte
|Disney Plus
|México
|9:00 p.m.
|FOX
|FOX One
|Estados Unidos
|11:00 p.m.
|FOX Sports, TUDN
|FOX, TUDN App
Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs LA Galaxy por Copa de Campeones Concacaf
- Fecha: Miércoles 8 de abril del 2026.
- Partido: Toluca vs LA Galaxy
- Horario: 9:00 p.m. hora de México.
- Canal: FOX México, FOX One
- Estadio: Nemesio Diez
Cómo llegan Toluca vs LA Galaxy al duelo por Copa de Campeones Concacaf
Toluca llega a este partido con la consigna de asegurar una victoria en casa que le permita dar un paso importante en la llave. El cuadro mexicano viene de enlazar dos duelos sin victorias en la Liga MX tras enfrentarse a Querétaro y Pachuca, por lo que un triunfo hoy les permitirá agarrar mayor confianza.
Por su parte, La Galaxy tampoco pasa un buen momento y buscará dar el golpe fuera de casa para asentarse mejor en el torneo internacional. Sin duda, será un compromiso parejo y un espectáculo garantizado.