Toluca vs Los Ángeles FC se enfrentan este miércoles 6 de mayo del 2026 por la semifinal vuelta de la Concachampions 2026 en el estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este partido con la necesidad de darle vuelta al 2-1 en contra registrado en la ida. Por su parte, el conjunto de la MLS buscará defender su ventaja y sellar su clasificación a al final del torneo. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿A qué hora juega Toluca vs Los Ángeles FC por Concachampions 2026?
El partido de Toluca vs Los Ángeles FC por la semifinal vuelta de la Concachampions 2026 empieza a las 7:30 PM de México este miércoles 6 de mayo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 PM
- Hora en España: 3:30 AM del jueves
¿Dónde ver Toluca vs Los Ángeles FC EN VIVO por Concachampions 2026?
El partido de Toluca vs Los Ángeles FC EN VIVO será transmitido a través de FOX One y FOX+ (televisión paga) por cable y streaming por la semifinal ida de la Concachampions 2026. En Perú y resto de Sudamérica, el partido de Tigres va a través de Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión va a través de TUDN, FOX Sports y ViX.
¿En qué canal ver Toluca vs Los Ángeles FC por Concachampions 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Toluca vs Los Ángeles FC será transmitido a través de Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Concachampions 2026.
¿Cómo ver Toluca vs Los Ángeles FC por Concachampions 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Toluca vs Los Ángeles FC será transmitido a través de TUDN, ViX, Disney+ Premium y Fox Sports por la semifinal vuelta de la Concachampions 2026.
¿En qué canal ver Toluca vs Los Ángeles FC por Concachampions 2026 en México?
En México, el partido de Toluca vs Los Ángeles FC será transmitido a través de FOX One y FOX+ por la semifinal vuelta de la Concachampions 2026.
Alineaciones de Toluca vs Los Ángeles FC
- Toluca: Luis García; Bruno Méndez, Franco Romero, Everardo López, Santiago Simón; Diego Barbosa, Nico Castro, Marcel Ruiz, Helinho; Jesús Angulo y Paulinho.
- Los Ángeles FC: Hugo Lloris; Nkosi Tafari, Aaron Long, Ryan Porteous, Mathieu Choiniere; Marco Delgado, Jacob Shaffelburg, Denis Bouanga; David Martínez, Heung-Min Son y Timothy Tillman.