Toluca vs. San Luis se verán las caras por el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura del Liga MX. El conjunto local busca mantenerse dentro de los ocho mejores, para ello deberá seguir sumando de a tres. El objetivo de San Luis es el salir de la parte baja de la tabla.
Toluca vs. San Luis se verán las caras por el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura del Liga MX. El conjunto local busca mantenerse dentro de los ocho mejores, para ello deberá seguir sumando de a tres. El objetivo de San Luis es el salir de la parte baja de la tabla.
El partido se jugará este domingo 12 de abril de 2026 en el Estadio Nemesio Díez, casa de Toluca FC. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.
¿A qué hora juegan Toluca vs. San Luis?
El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Toluca vs. San Luis comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).
Horarios en otros países:
México: 7:00 PM
Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM
Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 AM
Estados Unidos (ET): 2:00 PM
¿Dónde ver Toluca vs. San Luis EN VIVO?
La transmisión del partido Toluca vs. San Luis estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.
¿Qué canal transmite Toluca vs. San Luis EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?
País
Horarios
Canal TV
Streaming
Costa Rica
7:00p.m.
TUDN, Canal 5
ViX
República Dominicana
7:00pp.m.
TUDN, Canal 5
ViX
El Salvador
7:00pp.m.
TUDN, Canal 5
ViX
Guatemala
7:00pp.m.
TUDN, Canal 5
ViX
Honduras
7:00pp.m.
TUDN, Canal 5
ViX
Nicaragua
7:00pp.m.
TUDN, Canal 5
ViX
Panamá
7:00pp.m.
TUDN, Canal 5
ViX
México
7:00pp.m.
TUDN, Canal 5
ViX
Estados Unidos
9:00pp.m.
TUDN
FOX Sports App
Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs. San Luis por Liga MX
Fecha: Domingo 12 de abril del 2026.
Partido: Toluca vs. San Luis
Horario: 7:00 p.m. hora de México.
Canal: Canal 5, TUDN, ViX
Estadio: Nemesio Díez.
Cómo llegan Toluca vs. San Luis al duelo por Liga MX
Puebla actualmente se ubica en la casilla número 15 del Torneo Apertura, y lucha para no quedar entre los últimos puestos. Con dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro partidos, ‘La Franja’ ha perdido mucho terreno en la tabla de posiciones.
Por su lado, León ha logrado encajar dos victorias consecutivas y se posiciona en el undécimo lugar con 16 puntos.