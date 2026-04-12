Toluca vs. San Luis se verán las caras por el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura del Liga MX. El conjunto local busca mantenerse dentro de los ocho mejores, para ello deberá seguir sumando de a tres. El objetivo de San Luis es el salir de la parte baja de la tabla.

El partido se jugará este domingo 12 de abril de 2026 en el Estadio Nemesio Díez, casa de Toluca FC. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Toluca vs. San Luis?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Toluca vs. San Luis comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 AM

Estados Unidos (ET): 2:00 PM

¿Dónde ver Toluca vs. San Luis EN VIVO?

La transmisión del partido Toluca vs. San Luis estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Toluca vs. San Luis EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00p.m. TUDN, Canal 5 ViX República Dominicana 7:00pp.m. TUDN, Canal 5 ViX El Salvador 7:00pp.m. TUDN, Canal 5 ViX Guatemala 7:00pp.m. TUDN, Canal 5 ViX Honduras 7:00pp.m. TUDN, Canal 5 ViX Nicaragua 7:00pp.m. TUDN, Canal 5 ViX Panamá 7:00pp.m. TUDN, Canal 5 ViX México 7:00pp.m. TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 9:00pp.m. TUDN FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs. San Luis por Liga MX

Fecha : Domingo 12 de abril del 2026.

: Domingo 12 de abril del 2026. Partido : Toluca vs. San Luis

: Toluca vs. San Luis Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : Canal 5, TUDN, ViX

: Canal 5, TUDN, ViX Estadio: Nemesio Díez.

Cómo llegan Toluca vs. San Luis al duelo por Liga MX

Puebla actualmente se ubica en la casilla número 15 del Torneo Apertura, y lucha para no quedar entre los últimos puestos. Con dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro partidos, ‘La Franja’ ha perdido mucho terreno en la tabla de posiciones.

Por su lado, León ha logrado encajar dos victorias consecutivas y se posiciona en el undécimo lugar con 16 puntos.