Ver Toluca vs. Tigres EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Diez por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 14 de diciembre del 2025, a las 7:00 de la noche (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de Perú y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca 7, TUDN, Canal 5, ViX, Tubi, Fox Sports y Fox One transmiten en México. CBS Sports Network, TUDN USA y Univision lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

