Ver Toluca vs. Tigres UANL EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Diez por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 30 de mayo de 2026, a las 6:00 PM. (hora mexicana), que son las 9:00 PM de Argentina, Paraguay y Uruguay, las 7:00 PM de Perú y las 2:00 AM del domingo en España. ¿Dónde ver? FOX y FOX One transmiten el partido en México. Disney Plus lo pasa en Perú y todo Sudamérica; mientras que Fox Sports, TUDN USA y Univision lo transmiten en Estados Unidos. Además, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

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