Tubi en vivo: es la señal en México que va transmitir el partido de América vs. Pachuca por cuartos de final de la Liga MX. ¿Dónde ver Tubi en México? Tubi no es un canal de televisión tradicional en México, sino una plataforma de streaming gratuita. No se transmite por señal abierta ni por televisión de paga. Podrás descargarlo en Android y iOS desde tu Celular, Smart TV, tablet o PC, además, está disponible en dispositivos de streaming como: Roku, Amazon Fire Stick, Apple TV y Android TV.

