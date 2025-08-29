TUDN en vivo: es el canal en México y Estados Unidos que pasan el partido de América vs. Pachuca por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿Cómo ver TUDN en vivo gratis? Para ver TUDN en México, cuentas con un abanico de opciones tanto en televisión abierta como en plataformas digitales. Por televisión abierta, TUDN transmite algunos eventos deportivos a través de los canales de Televisa: Canal 5, Las Estrellas y Nu9ve. Y mediante cable (televisión paga) por Sky, Star TV y Totalplay. Por streaming lo podrás mirar desde su app disponible en iOS y Android.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.