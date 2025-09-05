TUDN en vivo: pasa el partido de México vs. Japón por partido de preparación con miras al próximo Mundial 2026. ¿Cómo ver TUDN GRATIS? Para ver TUDN en México, tienes varias opciones. Si cuentas con televisión de paga, TUDN está disponible en proveedores como Sky (canal 547 SD / 1547 HD), izzi (canal 501 SD / 890 HD) y Totalplay. También puedes acceder a su programación en vivo a través de la app oficial de TUDN y en su sitio web . Además, la plataforma ViX ofrece contenido gratuito y suscripciones premium para ver partidos en línea.
Contenido sugerido
Contenido GEC