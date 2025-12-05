TUDN EN VIVO: ver transmisión del partido de Monterrey vs. Toluca por la semifinal de ida de la Liguilla MX desde el Estadio Nemesio Diez.
TUDN EN VIVO: ver transmisión del partido de Monterrey vs. Toluca por la semifinal de ida de la Liguilla MX desde el Estadio Nemesio Diez.
Redacción EC
Redacción EC

TUDN EN VIVO: es el canal que transmite el partido entre vs. hoy por la semifinal de vuelta de la Liguilla MX. ¿Cómo ver TUDN EN VIVO? Para ver TUDN en México lo puedes hacer por señal abierta a través del , cable o streaming. Si lo quieres ver por cable, deberás tener algunos de los siguientes servicios: Izzi, Sky, Totalplay, Megacable, Dish, entre otros. Por streaming lo podrás ver mediante la app de Vix Premium, o también por TUDN App, ambos disponibles en USA.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC