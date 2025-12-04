Redacción EC
TUDN EN VIVO: es el canal que transmite el Sorteo del . ¿Cómo ver TUDN EN VIVO? Para que puedas ver TUDN EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN o Vix.

Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

