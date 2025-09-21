América amargó el debut del delantero francés, Anthony Martial, en el fútbol mexicano, el sábado, al arrancarle el empate 2-2 al Monterrey en el estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey, por la novena jornada del Torneo Apertura 2025.

El juego comenzó con Martial en la banca, y al minuto 17 Fidel Ambriz marcó el 1-0 para los Rayados del Monterrey al rematar una pelota rechazada por el arquero Luis Malagón.

Al 44, el español Sergio Canales recibió un pase filtrado, entró al área y definió el 2-0 con un toque sobre el guardameta. Las Águilas del América se acercaron 2-1 al 82 cuando el uruguayo Rodrigo Aguirre definió con un toque de zurda frente al arco, a pase de su compatriota Brian Rodríguez.

Al 85, la afición del Monterrey lanzó una intensa ovación al ver que Anthony Martial se aprestaba para entrar al partido.

Pero al 89, antes del ingreso de Martial, Ramón Juárez emparejó el marcador 2-2 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha.