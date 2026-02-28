TUDN EN VIVO: es el canal que transmite el partido de América vs. Tigres UANL por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿Cómo ver TUDN EN VIVO? Para que puedas ver TUDN EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN o Vix.

