TV Azteca en vivo: transmite por señal abierta el clásico joven entre América vs. Cruz Azul desde el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿Cómo ver TV Azteca en vivo gratis? Tienes una variedad de formas de sintonizar el Canal 7. La primera es mirar el Canal 7 a través de señal abierta. Y mediante cable (televisión paga) por Sky: (Canales 107 SD y 1107 HD), Dish (Canales 107 SD y 607 HD), Izzi (Canales 107 SD y 807 HD) y Megacable (Canales 107 SD y 1207 HD). Por streaming lo podrás mirar desde su app disponible en iOS y Android: Azteca Deportes, o también por las aplicaciones de Proveedores como: Izzi Go, Blue To Go Everywhere, Xview y Dish Móvil.

