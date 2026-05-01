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TV Azteca en vivo: transmite el duelo entre Tigres y Chivas por los cuartos de final del Torneo Clausura, desde el Estadio Universitario de la UANL. EFE/ Miguel Sierra
TV Azteca en vivo: transmite el duelo entre Tigres y Chivas por los cuartos de final del Torneo Clausura, desde el Estadio Universitario de la UANL. EFE/ Miguel Sierra
/ Miguel Sierra
Por Redacción EC

TV Azteca en vivo: sigue la transmisión de partido de Tigres vs. Chivas en vivo online por el partido de ida del Torneo Clausura de la Liga MX, este sábado 2 de mayo.

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