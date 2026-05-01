TV Azteca en vivo: sigue la transmisión de partido de Tigres vs. Chivas en vivo online por el partido de ida del Torneo Clausura de la Liga MX, este sábado 2 de mayo.

El encuentro se jugará en el Estadio Universitario de la UANL y tiene como favorito a los de Guadalajara, aunque con la moral trastocada por perder el liderato en la última fecha.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Tigres vs. Chivas por la Liga MX 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres vs. Monterrey por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres vs. Chivas por la Liga MX 2026?

Para ver el partido entre Tigres vs. Monterrey por el Tornero Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Horario, TV y cómo ver en vivo Tigres vs. Chivas por la Liga MX 2026