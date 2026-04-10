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TV Azteca EN VIVO: transmite el partido de Tigres vs. Chivas HOY por la fecha 14 de la Liga MX desde el Estadio Universitario UANL. Sigue la transmisión por señal abierta.
TV Azteca EN VIVO: transmite el partido de Tigres vs. Chivas HOY por la fecha 14 de la Liga MX desde el Estadio Universitario UANL. Sigue la transmisión por señal abierta.
Por Redacción EC

Azteca 7 en vivo: es el canal que transmitirá el partido de vs. por la fecha 14 del Torneo Clausura de la , desde el Estadio Universitario UANL. ¿Cómo ver Azteca 7 EN VIVO? Para que puedas ver Azteca 7 en México, tienes opciones para verlo por televisión abierta o cable. Si verás Azteca 7 por TV abierta solo tendrás que conectar una antena a televisor y sintonizar el canal virtual 7.1. Y por cable, Azteca 7 se incluye en la mayoría de los paquetes de televisión de paga. Los canales varían según el proveedor como: Dish, Sky Sports, Megacable, Totalplay, Izzi, entre otros.

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