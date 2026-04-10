Azteca 7 en vivo: es el canal que transmitirá el partido de Tigres vs. Chivas por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Universitario UANL. ¿Cómo ver Azteca 7 EN VIVO? Para que puedas ver Azteca 7 en México, tienes opciones para verlo por televisión abierta o cable. Si verás Azteca 7 por TV abierta solo tendrás que conectar una antena a televisor y sintonizar el canal virtual 7.1. Y por cable, Azteca 7 se incluye en la mayoría de los paquetes de televisión de paga. Los canales varían según el proveedor como: Dish, Sky Sports, Megacable, Totalplay, Izzi, entre otros.

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