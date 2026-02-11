Club América vs Olimpia hoy: horario, canal TV y cómo ver la Copa de Campeones de la Concacaf

Ver Club América vs Olimpia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Banote por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 11 de febrero del 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One es la única señal que transmite el partido en directo para todo el territorio de México; mientras que en Sudamérica lo pasará Disney Plus Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.