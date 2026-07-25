Amazon Prime Video EN VIVO: es el canal en México que transmite el partido de Chivas vs. Juárez por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026 desde el estadio Akron. ¿Cómo ver Amazon Prime Video ONLINE? En México, para ver Amazon Prime Video, primero debes registrarte con un correo electrónico en su sitio web o aplicación, seleccionar un plan de pago mensual o anual e ingresar un método de cobro válido. Una vez activa tu suscripción, abre la aplicación de Prime Video en tu Smart TV, celular, tableta, consola de videojuegos, dispositivo de streaming (como Fire TV o Roku) o entra directamente a primevideo.com desde tu computadora.

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