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América vs. Monterrey EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX.
América vs. Monterrey EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX.
Por Adrián Puga

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Banorte por la fecha 11 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 10 de octubre del 2026, a las 9:10 PM (hora mexicana), que son las 10:10 PM de Perú y las 11:10 PM de Estados Unidos. Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime transmiten vía streaming y TV en México. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por Paramount+, TUDN y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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