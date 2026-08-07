Apple TV (MLS Season Pass) EN VIVO y ONLINE: ver el partido de Tigres UANL vs. Minnesota este viernes 7 de agosto desde el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota por la fecha 2 de la Leagues Cup 2026. ¿Cómo ver Apple TV (MLS Season Pass) ONLINE? Para ver la Leagues Cup a través del MLS Season Pass, no necesitas un dispositivo Apple, ya que la aplicación de Apple TV está disponible en una amplia variedad de plataformas. Puedes disfrutar de las transmisiones en vivo descargando la app en Smart TVs de marcas como Samsung, LG, Sony y Roku TV, o bien utilizando dispositivos de streaming como Amazon Fire TV, Chromecast y consolas de videojuegos PlayStation o Xbox.

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