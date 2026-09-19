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Canal 5 EN VIVO: transmite el Clásico Nacional entre América vs. Chivas por la fecha 9 del Apertura de la Liga MX 2026.
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Por Adrián Puga

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