Ver Chivas vs. Necaxa EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Akron por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 20 de octubre del 2026, a las 6:07 PM (hora mexicana), que son las 7:07 PM de Perú y las 8:07 PM de Estados Unidos. El duelo no tendrá transmisión por señal abierta en México, no obstante se podrá ver a través de Amazon Prime Video. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por Telemundo Deportes, Universo y Peacock. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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