Ver Chivas de Guadalajara vs. América EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 19 de septiembre de 2026, a las 10:15 p.m. (hora peruana), que son las 12:15 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 PM de México y las 4:15 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX, transmiten el partido en México. Univision, TUDN y ViX lo pasa en Estados Unidos. En el resto de Centroamérica, la transmisión está a cargo de TUDN y ViX.

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