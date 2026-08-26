Por Joao Muñoz Tineo

Imagen Televisión EN VIVO: transmite el partido de vs este miércoles 26 de agosto del 2026 por los cuartos de final de la en el estadio Dignity Health Sports Park. ¿Cómo ver Imagen Televisión EN VIVO? Para que puedas ver el Imagen Televisión EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 3.1. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Totalplay, Sky o Dish, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la web de Imagen Televisión.

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