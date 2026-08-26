Nu9ve EN VIVO: transmite el partido de América vs Columbus Crew este miércoles 26 de agosto del 2026 por los cuartos de final de la Leagues Cup en el estadio Dignity Health Sports Park. ¿Cómo ver Canal Nu9ve EN VIVO? Para que puedas ver el Nu9ve EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 9.1. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Dish, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de ViX, a través de la plataforma de TelevisaUnivision.

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