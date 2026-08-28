Ver Pachuca vs. Chivas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Miguel Hidalgo por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de agosto de 2026, a las 7:00 PM (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Argentina y las 8:00 PM de Perú. FOX One y FOX+ transmiten vía streaming en México. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.
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