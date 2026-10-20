Ver Tigres UANL vs. León EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Universitario de la UANL por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 20 de octubre del 2026, a las 9:10 PM (hora mexicana), que son las 10:10 PM de Perú y las 11:10 PM de Estados Unidos. El duelo será transmitido por Azteca 7, FOX y Azteca Deportes en México por señal abierta y TV paga. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por FOX Deportes y NBC Universo y Peacock. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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