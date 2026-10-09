Ver Tigres UANL vs. Toluca EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Universitario por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 9 de octubre del 2026, a las 9:00 PM (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Perú y las 11:00 PM de Estados Unidos. Azteca Deportes, Azteca 7, FOX One y FOX+ transmiten vía streaming en México. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por FOX Deportes, Peacock, UNIVERSO, FOX One y fuboTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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