Ver Toluca vs. Tijuana EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Nemesio Díez por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 21 de octubre del 2026, a las 7:00 PM (hora mexicana), que son las 8:00 PM de Perú y las 9:00 PM de Estados Unidos. El duelo será transmitido por Azteca 7, FOX y Azteca Deportes en México por señal abierta y TV paga. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por ViX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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