Por Adrián Puga

TV Azteca 7 EN VIVO: transmite el partido de vs por los cuartos de final de la , este sábado 14 de noviembre. ¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO? Para que puedas ver TV Azteca 7 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 7.1. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Dish, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TV Azteca o la web de Azteca Deportes.

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