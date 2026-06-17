Azteca 7 EN VIVO: transmite el partido de México vs Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026. ¿Cómo ver Azteca 7 EN VIVO? Para que puedas ver Azteca 7 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 7.1. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Dish, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TV Azteca o la web de Azteca Deportes.