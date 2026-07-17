ViX EN VIVO: transmite el partido de Francia vs Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 desde el estadio de Miami. ¿Cómo ver el Mundial 2026 por ViX EN VIVO? Para poder ver todos los partidos del Mundial 2026 a través de ViX Premium deberás agregar el ‘Pase Mundial’ a tu suscripción, que tiene un costo adicional de 500 pesos mexicanos. Sigue estos pasos para no perderte un partidazo en donde, pese a la decepción y el cansancio tras cinco semanas de competición, queda la esperanza de que los jugadores quieran despedirse con la cabeza alta y ofrecer un buen espectáculo a sus aficiones antes de un merecido descanso.

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