ViX EN VIVO : por este canal en México podrás vivir todo el partido de América vs. Puebla por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Banorte. El partido arrancará a las 8:00 de la noche (horario peruano) este martes 21 de octubre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que descargarte ViX por internet (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Amazon Prime también pasa este compromiso. En Estados Unidos podrá verse por TUDN y TUDN App. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

