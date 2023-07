Este sábado 01 de julio, sigue el WWE, Money in the Bank 2023 por las pantallas de WWE Network, Peacock y FOX Sports Premium desde el O2 Arena de Londres, Inglaterra. El evento inicia a partir de las 14:00 (hora peruana) y 13:00 (hora mexicana). El evento traerá los dos combates de escaleras habituales por el maletín de Money in the Bank. Por otro lado, Roman Reigns y Solo Sikoa se enfrentarán a The Usos en la ‘Bloodline Civil War’. Entérate de todos los detalles aquí.

VIDEO RECOMENDADO No te pierdas este sábado 1 de julio el evento WWE Money in the Bank 2023 | VIDEO: WWE