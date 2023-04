La selección de Estados Unidos enfrentará a México el próximo miércoles en Phoenix sin Alejandro Zendejas , quien no recibió autorización del América para ser convocado para el compromiso amistoso.

Al no ser fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores y las ‘Águilas’ retuvieron al atacante, dejándolo al margen de la nómina elaborada por Anthony Hudson para el duelo de preparación.

“De no ser por su lesión, quizá sería una situación distinta. América nos pidió que no fuera llamado y están en su derecho de hacerlo. Solo diré que estamos decepcionados, pero el hecho de que hayamos construido esta relación con Alejandro es porque el club ha sido muy bueno con nosotros, no tenemos problemas con eso, lo aceptamos”, señaló el DT del combinado estadounidense.

“Nos gustaría que estuviera aquí. Él quería estar con nostros, pero también hay que reconocer que estamos en esta situación porque el club facilitó que estuviera aquí en enero y se los agradecemos. Esperamos que pueda estar con nosotros en verano”, añadió Hudson.

The @Allstate Continental Clásico roster is here! 🇺🇸



Full Roster Notes » https://t.co/J8yi0hbcXS pic.twitter.com/6Cid5LfixJ — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) April 12, 2023

Zendejas, quien descartó jugar por México y debutó a inicios de este año con el USMNT, se convirtió así en una de las principales ausencias en la lista de 23 elementos que citó Estados Unidos para enfrentar al ‘Tri’. El fin de semana pasado ante Monterrey sufrió una fractura de nariz, por la jornada 14 del Clausura de la Liga MX.

CONVOCADOS USA

Porteros: Drake Callender, Roman Celentano y Sean Johnson.

Defensores: Sergiño Dest, Aaron Long, Julian Gressel, Matt Miazga, Shaq Moore, Caleb Wiley, Joshua Wynder, DeAndre Yedlin y Walker Zimmerman.

Mediocampistas: Kellyn Acosta, Aidan Morris, Cristian Roldan, James Sands, Alan Soñora y Jackson Yueill.

Delanteros: Paul Arriola, Cade Cowell, Jesús Ferreira, Jordan Morris y Brandon Vázquez.