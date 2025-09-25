Escucha la noticia
"Mi fuerza no radica en los músculos, sino en la fe": Pepe Selem, el peruano que arrastra camiones a los 60 años y fue elegido por Stan Lee para ser un 'superhumano'
La escena parece sacada de una historieta de Marvel. Pepe Selem se planta frente a un camión de 12 toneladas. Atado al torso solo con una soga, concentra toda su energía en un acto que desafía la lógica: arrastrar el vehículo con la fuerza de su propio cuerpo. El público contiene la respiración, algunos dudan de si, a sus 60 años, aún podrá lograrlo. Y entonces, entre el silencio expectante, el camión cede. Centímetro a centímetro, rueda hacia adelante y, con cada paso, la ovación se multiplica. ¿Cómo puede un peruano arrastrar lo que equivale al peso de dos elefantes? ¿Cómo fue que este hombre de barrio chalaco terminó siendo elegido como superhumano por el mismísimo Stan Lee?